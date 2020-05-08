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За сутки в России выявлено 10699 новых случаев коронавируса

10:34
  • пятница
  • 08 мая 2020

Скончались 98 человек

За последние сутки в России выявили 10699 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 187859 человек.

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Больше всего новых случаев подтверждено в Москве - 5846. В Подмосковье заболели 918 человек.

Кроме того, за последние сутки скончались 98 человек с подтвержденным COVID-19, в том числе 51 пациент - в Москве. Всего с начала эпидемии умерли 1723 человека.

Еще 2805 человек с коронавирусом выздоровели. Таким образом, число вылечившихся увеличилось до 26608 человек.

В Москве до 31 мая продлен режим самоизоляции граждан. Остаются закрыты предприятия сферы услуг. С 12 мая смогут возобновить работу промышленные и строительные предприятия. Кроме того, со вторника начнет действовать обязательный масочный и перчаточный режим. Использовать индивидуальные средства защиты необходимо в транспорте, включая такси, и в общественных местах.

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