"Обостренное чувство смерти": историк назвала отличия между Россией и Европой

Два аспекта, которые отличают русских от европейцев

Историк и постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс рассказала, чем россияне отличаются от жителей Западной Европы.

Первое – это "чувство истории". У россиян оно развито сильнее в виду всех трагедий, с которыми страна столкнулась в XX веке. Второе - "обостренное чувство смерти". Об этом говорит вся русская литература, уверена д’Анкосс.

"Православное христианство, которое явно ставит воскрешение, то есть смерть, в основу веры. В России смерть видима, хотя бы в манере погребения. Гроб остаётся открытым до последней минуты", - рассказала она в интервью Figaro.

В отличии от россиян, европейцы живут настоящим, поэтому для них смерть – это всего лишь уход из жизни, передает РИА Новости.

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