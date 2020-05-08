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Находку в Приморье закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19

11:36
  • пятница
  • 08 мая 2020

Город находится на втором месте в крае по числу заболевших коронавирусом

В российских регионах проводится масштабная дезинфекция. В Москве территории обеззараживают около 70 тысяч человек и 4,5 тысячи единиц техники. Всего будет продезинфицировано более 300 миллионов квадратных метров различных площадей. Как сообщили в МЧС, с начала апреля обработано более восьми сотен больниц и клиник, а также свыше 600 образовательных учреждений. Большинство регионов вводят обязательный "масочный режим". С 9 мая индивидуальные средства защиты будет необходимо носить в Липецкой области. В Ленинградской области аналогичные меры вводят с 10 числа. В Москве, Подмосковье, Крыму и Челябинской области "масочный режим" начнёт действовать с 12 мая. А в Приморье в пятницу закрыли для посещения третий по величине город региона - Находку.

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С сегодняшнего дня из-за сложной эпидемиологической обстановки транспортное сообщение в Находке ограничено. Сотрудники полиции останавливают каждую машину, проверяют документы и спрашивают цель поездки.

В город из соседних сел едут на работу, в больницы. Из Находки выезжают на дачные участки или к пожилым родственникам, за которыми нужен уход. Теперь для любой такой поездки необходимо предоставить пропуск с работы, направление от врача или данные по прописке.

Автобусное и железнодорожное сообщение также ограниченно. Находка находится на втором месте в крае по числу заболевших коронавирусной инфекцией. Сейчас здесь разворачивают дополнительные койки для лечения пациентов.

В городе ежедневно проводят дезинфекцию мест общественного пользования: остановки, улицы, входы в торговые центры. А в магазины не пускают без масок, каждому посетителю измеряют температуру.

Кроме того, новые меры и в самих продуктовых супермаркетах. Овощи и фрукты покупателям теперь отпускают только в расфасованном виде.

С начала эпидемии в Приморье диагноз коронавирус поставлен 763 жителям края. 150 успешно справились с заболеванием. Сегодня первых пациентов выписали из краевой клинической больницы №4. Среди тех, кто  выздоровел - и сами врачи.

В крае действует "масочный режим". Жителям по-прежнему рекомендуют оставаться дома. Кроме того, в ближайшее время закроют пляжные зоны отдыха. На данный момент в регионе нет предпосылок для снятия ограничительных мер. Прирост заболеваемости по-прежнему остаётся высоким.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра".

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