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Собянин подписал указ о доплатах лечащим коронавирус медикам

10:30
  • пятница
  • 08 мая 2020

Выплаты получат лаборанты, работники поликлиник и скорой помощи

Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Ежемесячная доплата составит от 30 тысяч до 70 тысяч рублей, пишет Газета.ру.

В частности, врачи станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи получат по 50 тысяч рублей, средний медперсонал — 30 тысяч рублей в месяц.

Врачам амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник будут выплачивать по 70 тысяч, а среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч. Врачи лабораторий, которые проводят исследования биологических материалов, а также патологоанатомических отделений, получат по 70 тысяч. Средний и медицинский персонал — 50 и 30 тысяч соответственно.

Все средства будут выплачиваться в дополнение к аналогичным выплатам, установленным на федеральном уровне.

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