Российские военные посадили "Сад памяти" в Сирии

На территории пункта базирования Хмеймим вырастут 75 деревьев в честь юбилея Победы

В Сирии российские военные присоединились к международной акции “Сад памяти”. На территории пункта базирования Хмеймим они посадили 75 деревьев в честь юбилея Победы. Среди тех, кто сейчас проходит службу в Арабской республике, есть потомки героев Великой Отечественной войны.

Любая семечка прорастет. Так говорят о сирийской земле местные жители. Мягкий климат - их главный помощник в сельском хозяйстве. Российские военные на базе Хмеймим решили сделать "Сад памяти" фруктовым. Посадили апельсиновые и мандариновые деревья.

Какой главный инструмент при посадке деревьев? Конечно же, лопата. А если речь идёт о военных - сапёрная. Вот она - связь поколений. Такими наши деды 75 лет назад рыли окопы, легендарная саперка в деле и сегодня.

У многих бойцов своя память о далёкой войне. Есть в строю потомки героев. Героев Советского союза. На фотографии - Михаил Сотников (см. видео). Командир полуглиссера - самого малого корабля советского флота - погиб незадолго до Дня Победы. Участвовал во взятии Берлина. Форсировал реку Шпрея. Переправил три группы десантников, но сам на противоположный берег ступить так и не смог. Военное дело героя продолжает правнук.

"Рад, что тоже служу Отечеству. Я считаю, что любой мужчина должен защищать свою Родину, и в любой ситуации должен встать на её стражу", - заявил правнук героя Советского союза Михаила Сотникова Евгений Толмачев.

В семье старшего лейтенанта Аглямова сразу два героя. Без официальных наград. Это его личные герои. Михаил Толстун был снайпером. Участвовал в Курской битве. Разведчик Аглямжан Юнусов прошёл всю Европу. Рядом с только что посаженным деревом внук оставил фотографии своих дедов.

"Каждый раз, когда звучит "День Победы", мурашки по коже. Всплывают какие-то воспоминания. Я уж не знаю - как там было у них. У меня вся семья - военнослужащие: деды, отец, я пошёл по их стопам. Мой сын, который подрастает, на вопрос - кем будешь, отвечает: буду как папа военным", - заявил Тимур Аглямов, внук ветеранов Великой Отечественной войны.

Международная акция "Сад памяти" стартовала в марте. Планируется посадить 27 миллионов деревьев по всему миру. По количеству погибших в годы Великой Отечественной войны. Фруктовый сад взойдёт быстро. Цитрусовые - неприхотливые. Им нужно только солнце. А солнечных лучей в Арабской республике в избытке.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр". Хмеймим. Сирия.

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