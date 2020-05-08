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Минобороны рассекретило документы о боях за Прагу

11:55
  • пятница
  • 08 мая 2020

На сайте ведомства опубликованы шифровки, донесения, карты, наградные листы

Минобороны рассекретило документы о боях за Прагу к 75-летию освобождения столицы Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков. На сайте ведомства опубликованы шифровки, донесения, карты, наградные листы, передает "ТВ Центр".

В частности, доклад о проведении Пражской операции. 7 мая войска 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов приказом маршала Конева начали наступление. Подразделения Красной Армии выдвинулись в город на поддержку участникам Пражского восстания. В результате ожесточенных боев советские солдаты вместе с чешскими партизанами уже к вечеру 9 мая полностью овладели городом. Есть и свидетельства того, как люди восторженно встречали освободителей. Почти сразу для восстановления нормальной жизни в Праге советское командование передало чехословацкому правительству крупную партию продовольствия.

А на одной из пражских площадей вновь появился памятник маршалу Коневу. Правда, только виртуальный. Настоящий был демонтирован месяц назад по решению городских властей. Но в новом приложении для смартфонов он стоит на прежнем месте. Монумент воссоздан с помощью технологии дополненной реальности и снабжён аудиогидом. В этом же приложении можно увидеть и другие мемориалы советским солдатам и военачальникам, снесённые на территории Европы и бывшего СССР.

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