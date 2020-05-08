Онлайн-афиша к 75-летию Победы: что посмотреть на праздниках в самоизоляции

Концерты, театральные постановки, поздравления - увидеть всё можно, не выходя из дома

Театральные постановки о Великой Отечественной, стихи и песни о войне в исполнении знаменитых артистов – сейчас всё это доступно онлайн. Для тех, кто соблюдает режим самоизоляции – в Сети сотни интерактивных мероприятий, посвящённых юбилею Великой Победы. Сюрпризы для зрителей подготовил и телеканал "ТВ Центр".

В разных городах, в больших и маленьких дворах все предстоящие дни будут звучать музыка и поздравления. Эти концерты - для самых дорогих людей - ветеранов - единственная сейчас возможность увидеть их и сказать спасибо. Пусть и на расстоянии. Все остальные посвящения перешли в режим трансляций. Впервые в истории День Победы наша страна отмечает онлайн.

Малый театр 9 мая покажет онлайн-трансляцию трогательного проекта - "Письма с фронта". Будут петь, читать Твардовского и письма. Те самые, фронтовые треугольники. От солдат, генералов, медсестёр и артистов.

"Для нас это великая честь - быть частицей этого праздника. Малый театр - фронту. Ведь был знаменитый момент, когда наши "старухи" - великие актёры нашего театра - собирали средства и отдавали их на борьбу с врагом", - заявил заслуженный артист России Виктор Низовой.

"Ленком" свой вклад в празднование Дня Победы вносит каждый день. Труппа театра запустила в Сети онлайн-цикл. Актёры читают свои любимые стихи и прозу. Многие поют. Да так, что замирает сердце.

"Мы с Шурой записали песню "Минуты тишины" из кинофильма "Батальоны просят огня". А 9 мая ждите наш общий музыкальный подарок от коллектива театра "Ленком", - анонсировал Сергей Пиотровский, актёр театра "Ленком" Марка Захарова.

Юные участники проекта "Памяти героев" - школьники, кадеты, ученики музыкальных школ - рассказывают в Сети о своих воевавших земляках. Подробно, с удивительными деталями и без каких-либо купюр. Еще одним объединяющим фактором стал флешмоб, запущенный командой "Московских сезонов". Да, парки и улицы сейчас пусты. Но есть способ почувствовать, что мы по-прежнему вместе.

- Любимая песня - это то, что может объединить тысячи людей, не выходя из квартир.

Музыканты выбрали "Катюшу". Песню, любимую миллионами - причем в разных точках земли. Что многочисленные участники флешмоба тут же и подтвердили.

Телеканал "ТВ Центр" ко Дню Победы подготовил фильм об Алексее Фатьянове - авторе многих замечательных песен о войне: "Соловьи", "Где же вы друзья, однополчане", "На солнечной поляночке". Этот фильм - о его судьбе, о его музе и о любви - к Родине. Настолько же сильной, как у главного героя еще одного легендарного фильма.

Вечером в пятницу на нашем канале начинается показ фильма Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны. Да, многие знают его наизусть. Да, начав его смотреть, невозможно оторваться. Потому что талантливо, правдиво. И о главном - о нашей Победе.

Ольга Стрельцова, Марина Шишлакова, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр".

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