В Крыму прошла генеральная репетиция Парада Победы

9 мая на полуострове пройдет морская и авиационная часть торжества

В Крыму Черноморский флот провёл генеральную репетицию Парада Победы. В Севастопольской бухте выстроились на рейде боевые корабли. А в небо над полуостровом поднялись самолёты и вертолёты. Воздушную часть парада многие жители города-героя увидят из окон и с балконов, потому что сейчас очень важно - даже в такой день - остаться дома.

Три штыка как символы трех штурмов Севастополя. Два, которые упираются в ладонь бойца, отразили. Третий символизирует трагическую сдачу города. Именно с возложения цветов к мемориалу героической обороны ежегодно начинается День Победы в Севастополе.

В городе русской воинской славы каждый житель с детства осознает значимость Дня Победы. От Вечного огня, через площадь Нахимова, на Графскую пристань. Отсюда по сценарию отходит катер командующего Черноморским флотом.

Последний раз на День Победы в Севастопольской бухте корабли становились на бочки, то есть на донные якоря, 5 лет назад. Сегодня в одной линии - подводная лодка "Ростов-на-Дону",​ катер и 7 кораблей. Доминанта парадного строя – два фрегата "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

На палубах построен личный состав. На ветру развевается копия Знамени Победы. Вслед за российским триколором поднимаются флаги расцвечивания. 9 мая на воду опустят венки и цветы в память о черноморцах, погибших в Великую Отечественную войну. Впервые в Севастополе прозвучат орудийные залпы. Все корабли парадной линии сделают по три холостых выстрела, в тот самый момент, когда над бухтой пролетят первые участники авиапарада.

Над Севастополем один за другим пролетают 56 самолетов и вертолетов Черноморского флота и Южного военного округа. В небе - "Аллигаторы" и "Ночные охотники", стратегический ракетоносец "Белый лебедь", истребители Су-27 и Су-30. Штурмовики и фронтовые бомбардировщики.

Это самая зрелищная и самая сложная часть парада. Здесь все рассчитано посекундно. Дистанция соблюдается с точностью до сантиметров. А еще воздушная часть парада – самая главная – ведь, несмотря на самоизоляцию, это действие смогут увидеть многие из окна своего дома, то есть вживую, а не по телевизору.

Завершится все праздничным салютом. 30 залпов, в честь 30 важнейших событий Великой Отечественной войны.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр". Город-герой Севастополь.

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