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Германия напомнила, кто развязал Вторую мировую войну

12:04
  • пятница
  • 08 мая 2020

Единственный виновник - сама Германия

Перекладывать ответственность за начало Второй мировой войны с Германии на другие страны недопустимо. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. 

Он опубликовал статью в издании Spiegel, в которой осудил попытки переписать историю. Глава МИД подчеркнул: не нужно путать факты и мифы, нельзя делать преступников жертвами, и наоборот.

"Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу. И только Германия несёт ответственность за преступление против человечности - Холокост. Кто сеет сомнения и навязывает другим народам роль преступника, тот чинит несправедливость. Тот раскалывает Европу"", - заявил Маас.

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