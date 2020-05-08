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Трампа вынудили сдавать тест на COVID-19 ежедневно

12:12
  • пятница
  • 08 мая 2020

В окружении президента США выявили инфицированного

В мире зарегистрировано уже почти 3 миллиона 850 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. По последним данным центра Университета Джонса Хопкинса, 269 598 человек скончались.

Больше всех - в США. Там умерли почти 76 тысяч американцев, что не мешает Дональду Трампу твердить о скорой отмене ограничений. Не испугал главу государства и тот факт, что новый заболевший выявлен в его окружении. Это один из сотрудников Белого Дома. Сам президент теперь будет сдавать анализ ежедневно, а не раз в неделю, как было раньше.

В Европе, где ситуация улучшается, карантинные меры смягчают с большой осторожностью. Границы по-прежнему остаются закрытыми. Во Франции их точно не откроют до 15 июня, заявили в Париже.

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