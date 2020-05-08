У Грузии появились вопросы из-за назначения Саакашвили на Украине

Страна отозвала своего посла из Киева в ответ на решение Владимира Зеленского

Грузия отзывает своего посла из Киева для консультаций. Причиной стало назначение Михаила Саакашвили на пост председателя исполнительного комитета реформ Украины, передает "ТВ Центр".

Как заявили в МИД Грузии, такое решение Киева вызывает серьёзные вопросы. Назначение на высокий пост человека, которого на родине осудили и разыскивают, назвали неприемлемым. О возвращении экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области в украинскую политику стало известно накануне. Указ подписал президент Владимир Зеленский.

Тем временем, Международный валютный фонд отказался от программы расширенного финансирования Украины. Причина - отложенная земельная реформа и отмена структурных изменений, которые были запланированы в рамках закона о бюджете.

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