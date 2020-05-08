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В Москве выздоровело рекордное число пациентов с COVID-19

10:57
  • пятница
  • 08 мая 2020

Это очень хорошая динамика, заявили в мэрии

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за последние сутки в городе выздоровели еще 1032 пациента. По ее словам, это рекордное количество выздоровевших. 
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Общее число граждан, которые избавились от коронавирусной инфекции после лечения, увеличилось до 10 259 человек. "Это очень хорошая динамика, и мы надеемся, что количество выздоровевших продолжит увеличиваться в том же темпе", - цитирует Ракову агентство "Москва"

Заместитель мэра напомнила, что лечение от COVID-19 в каждом конкретном случае зависит от симптомов и тяжести заболевания. Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста, а индивидуальный курс лечения назначает врач.  

Ранее стало известно, что за последние сутки в России выявили 10 699 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 187 859 человек. 

За последние сутки в России скончались 98 человек с подтвержденным COVID-19. Всего с начала эпидемии умерли 1723 человека.

В Москве до 31 мая продлен режим самоизоляции граждан. С 12 мая горожан начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.

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