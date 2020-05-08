В Москве выздоровело рекордное число пациентов с COVID-19

Это очень хорошая динамика, заявили в мэрии

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за последние сутки в городе выздоровели еще 1032 пациента. По ее словам, это рекордное количество выздоровевших.

Общее число граждан, которые избавились от коронавирусной инфекции после лечения, увеличилось до 10 259 человек. "Это очень хорошая динамика, и мы надеемся, что количество выздоровевших продолжит увеличиваться в том же темпе", - цитирует Ракову агентство "Москва".

Заместитель мэра напомнила, что лечение от COVID-19 в каждом конкретном случае зависит от симптомов и тяжести заболевания. Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста, а индивидуальный курс лечения назначает врач.

Ранее стало известно, что за последние сутки в России выявили 10 699 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 187 859 человек.

За последние сутки в России скончались 98 человек с подтвержденным COVID-19. Всего с начала эпидемии умерли 1723 человека.

В Москве до 31 мая продлен режим самоизоляции граждан. С 12 мая горожан начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.

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