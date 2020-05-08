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"Прилетевшего погулять в Москву" мужчину задержали за налет на продуктовый (видео)

11:31
  • пятница
  • 08 мая 2020

Он сбежал аж в Калининградскую область

В Калининградской области задержали 21-летнего мужчину, который ограбил продуктовый магазин в Большом Тишинском переулке в Москве.

Как стало известно полиции, злоумышленник вошел в магазин в медицинской маске и, угрожая пистолетом, потребовал деньги из кассы. Перепуганная продавщица отдала ему 20 тысяч рублей.

"Он зашел, я думала, что он обычный клиент. Когда посмотрела второй раз, то увидела, что он уже здесь с пистолетом. Он сказал: "Я сейчас выстрелю, давай быстро 40 тысяч". Он был в перчатках, лица не видела из-за очков и маски", - рассказала сотрудница магазина.

Налетчику удалось скрыться, пишет агентство "Москва". Пистолет он выкинул в мусорный контейнер, а деньги потратил на личные нужды. Спустя время злоумышленника задержали в Калининградской области. Свой поступок он объяснил тем, что он прилетел "погулять в Москву", случился форс-мажор и понадобились деньги.

"Я зашел в продуктовый магазин с незаряженным пневматическим пистолетом. Зашел, достал пистолет, направил его на продавщицу, попросил денег, спокойным, но немножко грубоватым голосом", - рассказал подозреваемый на допросе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", в настоящее время молодой человек арестован.

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