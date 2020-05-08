ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Босоногая Успенская рассказала о съемках для мужского журнала

11:41
  • пятница
  • 08 мая 2020

Она вживается в роль "зайки"

Певица Любовь Успенская старается не терять позитивного настроя в самоизоляции. Она опубликовала в Instagram игривое фото и пошутила, что планирует попасть на обложку эротического журнала. 
Посвежевшая Успенская пожаловалась на трудности самоизоляции

"Playboy пригласили на съемку. Вживаюсь в роль зайки. Ушки навострила, морковь подготовила", - написала Успенская. На опубликованном снимке она сидит на кровати, поджав под себя ноги по-турецки. 

Некоторые интернет-пользователи, судя по всему, поверили, что 66-летняя артистка собирается сняться для Playboy. И немудрено, ведь звезда выглядит гораздо моложе своего возраста. К тому же она внимательно следит за внешностью даже во время самоизоляции. По слухам, знаменитость приглашает на дом косметолога, яркий педикюр и маникюр тому подтверждение. 

- Ничего себе. Удачи вам, - пишут в Сети. 

- Шикарна, как всегда.

- Симпатичная зайка. 

- Умничка, красивая, талантливая! Я тебя Люблю!

- Прелесть. 

Ранее Любовь Успенская призналась, что не может дождаться снятия ограничений в связи с коронавирусом. Она мечтает встретиться с друзьями и родными, устроить вечеринку, оставить все невзгоды в прошлом. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Певица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.