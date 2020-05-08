Босоногая Успенская рассказала о съемках для мужского журнала

Она вживается в роль "зайки"

Певица Любовь Успенская старается не терять позитивного настроя в самоизоляции. Она опубликовала в Instagram игривое фото и пошутила, что планирует попасть на обложку эротического журнала.

"Playboy пригласили на съемку. Вживаюсь в роль зайки. Ушки навострила, морковь подготовила", - написала Успенская. На опубликованном снимке она сидит на кровати, поджав под себя ноги по-турецки.

Некоторые интернет-пользователи, судя по всему, поверили, что 66-летняя артистка собирается сняться для Playboy. И немудрено, ведь звезда выглядит гораздо моложе своего возраста. К тому же она внимательно следит за внешностью даже во время самоизоляции. По слухам, знаменитость приглашает на дом косметолога, яркий педикюр и маникюр тому подтверждение.

- Ничего себе. Удачи вам, - пишут в Сети.

- Шикарна, как всегда.

- Симпатичная зайка.

- Умничка, красивая, талантливая! Я тебя Люблю!

- Прелесть.

Ранее Любовь Успенская призналась, что не может дождаться снятия ограничений в связи с коронавирусом. Она мечтает встретиться с друзьями и родными, устроить вечеринку, оставить все невзгоды в прошлом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"