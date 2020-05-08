Сергунина отметила успехи слушателей детского технопарка "Альтаир"

За апрель учащиеся завоевали 169 наград

Учащиеся технопарка "Альтаир" в апреле завоевали 169 наград, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Школьники принимали участие в городских состязаниях в дистанционном формате. Сергунина напомнила, что "Альтаир" открылся осенью прошлого года и уже принял больше полутора тысяч учеников.

"Достижения ребят впечатляют: почти 170 наград только за апрель. Это рекордный результат и самый лучший показатель уровня подготовки. Всего в Москве 18 детских технопарков, они есть в каждом округе. Образовательные программы для них разработаны вместе с ведущими вузами и компаниями", - Наталья Сергунина.

С самыми талантливыми учениками детских технопарков подписывают отложенные трудовые договоры. Их заключено уже около 400. Способных школьников приглашают на работу такие компании, как "Росатом", "Ростелеком" и "РЖД".

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