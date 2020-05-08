Товарооборот онлайн-торговли в Москве вырос в марте на 38%

Он составил 16 миллиардов рублей

Товарооборот онлайн-торговли в Москве вырос в марте 2020 года на 38% по сравнению с февралем. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Он составил 16 миллиардов рублей. По словам заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, московский рынок онлайн-торговли активно развивается.

"С марта 2019 года ее объемы выросли на 6,8% и сейчас составляют практически четверть от всего российского рынка интернет-торговли - 24%. При этом наибольшую активность в сфере e-commerce мы наблюдали именно в марте этого года: почти половина от объема всех сделок I квартала была совершена накануне введения ограничений на очную работу предприятий большинства отраслей", - отметил Ефимов.

В свою очередь руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов рассказал, что с начала апреля традиционные сетевые ретейлеры продуктовых и непродуктовых товаров развернули масштабные программы онлайн-продаж и доставки в столичном регионе.

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