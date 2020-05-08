Путин и Меркель обсудили важность исторической памяти о войне

Для России и Германии она имеет особое значение

Президент России Владимир Путин обсудил ряд вопросов в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В преддверии 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войны стороны отметили важность исторической памяти о том времени.

"Для России и Германии эта дата имеет особое, символическое значение. <…> выражена уверенность, что в обеих странах никогда не забудут о немецких патриотах, которые самоотверженно боролись с нацистским режимом", - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Путин и Меркель обсудили совместные действия и взаимную помощь в борьбе с коронавирусом, а также актуальные вопросы двусторонних отношений. Россия и Германия договорились выстраивать диалог в конструктивном ключе.

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