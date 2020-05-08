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"Муж не запрещает": дочь Задорнова показала игривое фото с гитарой

12:39
  • пятница
  • 08 мая 2020

Наследница сатирика любит смелые кадры

30-летняя Елена Задорнова, единственная дочь сатирика Михаила Задорнова, в очередной раз порадовала подписчиков в Instagram. Девушка опубликовала фото, на котором ее наготу прикрывает гитара. Музыкальный инструмент повторяет изгибы тела Елены, отчего кажется, будто модель слилась с ним в единое целое. 

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Елена Задорнова любит позировать в разных нарядах и в довольно откровенных позах. Свои снимки она обычно сопровождает стихами собственного сочинения. В новом ее сочинении есть такие строчки: "Как в прибрежном Аватаре Золотящийся Песок Мне сыграет на Гитаре Незнакомый Нам Вальсок". 

Кто-то из подписчиков предупредил дочь сатирика, что скоро СМИ напишут новость о ее смелой фотосессии. "Ждем-с", - ответила Елена, которая довольно редко дает интервью. 

- Игриво, - пишут в комментариях. 

- Вообще женская фигура очень похожа на гитару. 

- Красиво, эротично. Муж не запрещает, смело.

- Стихи - огонь. 

- Какая великолепная, умопомрачительная и изящная фотография! Браво! Со вкусом!

Елена - дочь Задорнова от актрисы Елены Бомбиной. Девушка забросила учебу в ГИТИСе и перебралась на Мальту. Она пишет картины и стихи, а также трудится над докторской диссертацией по антропологии. Как передает kp.ru, наследница Задорнова работает организатором праздников.

Личную жизнь Задорнова держит в секрете. В 2019 году Елена Бомбина говорила, что дочь еще не вышла замуж. 

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