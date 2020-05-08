Путин поздравил народы Украины и Грузии с 75-й годовщиной Победы

Глава государства напомнил о священном долге

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Российский лидер напомнил о священном долге каждого чтить память погибших и пресекать попытки переписать итоги войны. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Священный долг нынешних поколений – навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов", – отметил Путин.

Президент передал ветеранам, партизанам и труженикам тыла искренние слова благодарности и пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.

Кроме Украины и Грузии, Путин поздравил с победой лидеров и граждан Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также Великобритании, США и Франции.

"Следуя традициям сотрудничества, заложенным в военные годы, действуя в "духе Эльбы", наши страны смогли бы немало сделать для обеспечения международной безопасности и стабильности", - подчеркнул российский лидер.

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