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В первом подмосковном городе число заболевших COVID-19 превысило тысячу человек

12:45
  • пятница
  • 08 мая 2020

Еще два города вплотную приблизилась к этой планке

Город Одинцово стал первым в Московской области, где количество зараженных коронавирусной инфекцией превысило одну тысячу человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. 

За последние сутки в Одинцове выявлен 31 случай заражения. Таким образом, общее число инфицированных составило 1006 человек.

Следом идут Королев (992), Люберцы (993) и Подольск (883).

По данным на 8 мая, в России число заболевших коронавирусом составляет 187859. За последние сутки выявлено 10699 новых случаев. С начала эпидемии скончались 1723 человека.

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