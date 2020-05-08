Собянин рассказал о праздновании Дня Победы в условиях пандемии

Ветеранам подарят особый подарок

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в столице в этом году будет проходить празднование Дня Победы.

Волонтеры помогут ветеранам возложить цветы к военным мемориалам и могилам фронтовых друзей, поскольку из-за коронавируса пожилым людям категорически нельзя выходить из дома, написал Собянин в блоге на своем персональном сайте. Они же обзвонят всех участников войны и поздравят их с праздником.

Градоначальник отметил, что никакие ограничения из-за коронавируса не смогут отнять праздничное настроение в День Победы и рассказал, что случится в этот день.

С утра 9 мая в небе над Москвой пройдет воздушный парад. "Бессмертный полк" в этом году пройдет онлайн. Чтобы стать участником шествия, необходимо зарегистрироваться на сайте polkrf.ru или одной из партнерских площадок.

Кроме праздничного телеэфира, будут работать десятки онлайн-выставок, концертов и лекций ко Дню Победы. В продовольственных магазинах, аптеках, на АЗС и других работающих точках волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки. Поздравления с Днем Победы будут звучать в московском метро.

Вечером министерство обороны России проведет праздничный салют. Его можно будет посмотреть по телевидению. Все смотровые площадки в городе будут закрыты.

Мэр добавил, что строгий домашний режим не помешает поздравить ветеранов. "Накануне Дня Победы инвалиды и участники войны получат особый подарок - планшет с функцией голосового управления, на котором записаны любимые фильмы и песни о войне и трансляция Парада Победы", - написал Собянин.

Он отметил, что, может быть, самое печальное для ветеранов - невозможность прийти на традиционную встречу однополчан. По мере возможности, для всех желающих ветеранов будут организованы видеоконференции через Skype, Zoom и WhatsApp.

Собянин еще раз попросил москвичей оставаться дома в ближайшие дни, беречь себя и своих близких.

"Когда пандемия отступит, мы обязательно выйдем на улицы Москвы, чтобы еще раз отметить всенародный праздник - День Победы в Великой Отечественной войне. С праздником, друзья! С юбилеем Победы!", - написал мэр.

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