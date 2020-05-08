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Путин назвал бредом обвинение СССР в начале Второй мировой войны

13:15
  • пятница
  • 08 мая 2020

У страны нет и не может быть чувства вины

У России нет и не может быть чувства вины за начало Второй мировой войны. Об этом заявил Владимир Путин.

"Кто на кого напал 22 июня 41 года? Мы напали на Германию или Германия напала на нас? Что за бред?"- заявил президент в фильме "Война за память" в эфире телеканала "Россия 1".

Путин напомнил, что Советский Союз "положил на алтарь победы" 27 миллионов жизней граждан. В связи с этим оправданий тем, кто пытается переписать историю, нет и не может быть оправданий.

Ряд восточноевропейских стран регулярно заявляют о вине СССР и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны. Накануне президенты Эстонии, Литвы и Латвии Советский Союз в сговоре с Германией и дальнейшей оккупации территории этих стран.

В преддверии 75-й годовщины победы министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что единственным виновников в начале Второй мировой войны является Германия. Он назвал недопустимыми попытки переложить вину за это на другие страны.

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