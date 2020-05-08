День Победы, COVID-19 и Сирия: что обсудили Путин и Нетаньяху

В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора лидеров

Президент России Владимир Путин в пятницу поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Великой Победы, которая 9 мая официально отмечается и в Израиле. Президент России передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в этой стране ветеранам Великой Отечественной войны.

"Подчеркнута принципиальная важность сохранения правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра ее итогов и фальсификации истории. В этой связи Биньямин Нетаньяху отметил решающий вклад Красной армии в дело освобождения Европы и разгром нацизма", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Лидеры также обсудили борьбу с пандемией коронавируса. Они рассказали о предпринимаемых в России и Израиле мерах в целях предотвращения распространения инфекции. Путин и Нетаньяху условились о регулярном взаимодействии между профильными ведомствами, в том числе в рамках исследования и разработки вакцины от вируса.

Во время разговора лидеры России и Израиля затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также различные аспекты развития ситуации в Сирии.

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