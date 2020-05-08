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У госпитализированного протоиерея Смирнова заподозрили коронавирус

13:20
  • пятница
  • 08 мая 2020

Он относится к группе риска

Главу патриаршей комиссии по делам семьи Димитрия Смирнова госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. 
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"Известно, что госпитализирован, а больше ничего. Неплохо [себя чувствует], не тяжелое состояние", - рассказал РБК Александр Березовский, протоиерей храма Благовещения Пресвятой Богородицы, настоятелем которого является Смирнов. 

Источник "Интерфакса" отметил, что недавно 69-летний протоиерей перенес операцию, поэтому он находится в группе риска по коронавирусу. 

По данным kp.ru, Димитрий Смирнов лежит в больнице уже несколько дней. 

Недавно Смирнов назвал эпидемию коронавируса "полезным явлением". "Эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для церкви христианских качеств души", - сказал священнослужитель.

Ранее в Москве госпитализировали с COVID-19 протоиереев Александра Шаргунова, Владислава Свешникова и Николая Кречетова. В прошлом месяце от пневмонии скончались протоиерей Георгий Бреев, настоятель Елоховского собора Александр Агейкин, епископ Железногорский и Льговский Вениамин. 

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