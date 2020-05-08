У госпитализированного протоиерея Смирнова заподозрили коронавирус

Он относится к группе риска

Главу патриаршей комиссии по делам семьи Димитрия Смирнова госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией.

"Известно, что госпитализирован, а больше ничего. Неплохо [себя чувствует], не тяжелое состояние", - рассказал РБК Александр Березовский, протоиерей храма Благовещения Пресвятой Богородицы, настоятелем которого является Смирнов.

Источник "Интерфакса" отметил, что недавно 69-летний протоиерей перенес операцию, поэтому он находится в группе риска по коронавирусу.

По данным kp.ru, Димитрий Смирнов лежит в больнице уже несколько дней.

Недавно Смирнов назвал эпидемию коронавируса "полезным явлением". "Эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для церкви христианских качеств души", - сказал священнослужитель.

Ранее в Москве госпитализировали с COVID-19 протоиереев Александра Шаргунова, Владислава Свешникова и Николая Кречетова. В прошлом месяце от пневмонии скончались протоиерей Георгий Бреев, настоятель Елоховского собора Александр Агейкин, епископ Железногорский и Льговский Вениамин.

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