Находящийся на лечении премьер Мишустин провел публичное совещание

Глава кабмина обсудил социально-экономические вопросы

Лечащийся от коронавируса премьер-министр Мишустин провел первое совещание по социально-экономическим вопросам в формате видеосвязи.

Совещание прошло в открытом для прессы режиме, передает "Интерфакс". На нем обсуждались в том числе вопросы поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.

О заражении Мишустина стало известно 30 апреля. Премьер-министр заявил, что у него поднялась высокая температура, тест на COVID-19 дал положительный результат. Глава кабмина отправился на лечение в клинику, но продолжил консультировать коллег по телефону.

Сейчас глава кабмина идет на поправку. На время отсутствия Мишустина исполняющим обязанности премьера был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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