ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Находящийся на лечении премьер Мишустин провел публичное совещание

13:24
  • пятница
  • 08 мая 2020

Глава кабмина обсудил социально-экономические вопросы

Лечащийся от коронавируса премьер-министр Мишустин провел первое совещание по социально-экономическим вопросам в формате видеосвязи.

Совещание прошло в открытом для прессы режиме, передает "Интерфакс". На нем обсуждались в том числе вопросы поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.

О заражении Мишустина стало известно 30 апреля. Премьер-министр заявил, что у него поднялась высокая температура, тест на COVID-19 дал положительный результат. Глава кабмина отправился на лечение в клинику, но продолжил консультировать коллег по телефону.   

Сейчас глава кабмина идет на поправку. На время отсутствия Мишустина исполняющим обязанности премьера был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.