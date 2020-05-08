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Путин обратился к народу Австрии по местному телевидению

13:29
  • пятница
  • 08 мая 2020

Президент поблагодарил австрийцев за бережное отношение к воинским мемориалам

Владимир Путин выступил с телеобращением к народу Австрии, в котором поздравил страну с 75-летием освобождения от нацизма. Выступление президента России показал местный телеканал ORF2.

Путин напомнил, что за освобождение Австрии свои жизни отдали более 26 тысяч советских солдат. Победа над нацизмом открыла путь к возрождению страны. Российский лидер поблагодарил власти Австрии и ее граждан за бережное отношение к мемориалам времен войны.

"На австрийской земле более 200 воинских захоронений. Благодарны властям и гражданам Австрии за бережное, уважительное отношение к этим дорогим для нас мемориалам", - сказал Путин.

По его словам, советские войска за четыре года прошли "через ад самой кровопролитной войны в истории". Путь к Победе был героическим и жертвенным.

"Им не нужна была эта война, они не хотели ее, она была навязана Советскому Союзу. Нацисты напали вероломно, исподтишка, в один миг перечеркнули мирную, спокойную жизнь нашей страны и ее многонационального народа. Мы преклоняемся перед их отвагой, волей и силой духа. Они смогли преодолеть нечеловеческие испытания и отстоять родную землю, определили исход Второй мировой войны, освободили Европу, добыли Победу, которую ждал весь мир", - сказал президент России.

Путин подчеркнул, что наша страна всегда будет помнить вклад союзников по антигитлеровской коалиции в победу над гитлеровской Германией и о миллионах жертв этой войны.

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