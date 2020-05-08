ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин назвал эффективными ограничительные меры в Москве

14:59
  • пятница
  • 08 мая 2020

Их введение - это правильное и обоснованное решение, считает председатель нижней палаты парламента

Государственная Дума рассмотрит 12 мая очередной пакет мер по поддержке предприятий, пострадавших от пандемии коронавируса, передает "ТВ Центр".

Парламентарии также обсудят законопроект, который позволит правительству быстрее направлять помощь в регионы. Об этом сообщили по итогам работы Совета нижней палаты. После заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ограничительные меры, направленные на то, чтобы не допустить распространение коронавируса, уже доказали свою эффективность.

"Эти меры обоснованные, вы помните, когда они принимались в Москве, многие говорили, почему руководство Москвы пошло на такие жесткие ограничения. Но сегодня мы видим, что это было сделано правильно и обоснованно", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.