Володин назвал эффективными ограничительные меры в Москве

Их введение - это правильное и обоснованное решение, считает председатель нижней палаты парламента

Государственная Дума рассмотрит 12 мая очередной пакет мер по поддержке предприятий, пострадавших от пандемии коронавируса, передает "ТВ Центр".

Парламентарии также обсудят законопроект, который позволит правительству быстрее направлять помощь в регионы. Об этом сообщили по итогам работы Совета нижней палаты. После заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ограничительные меры, направленные на то, чтобы не допустить распространение коронавируса, уже доказали свою эффективность.

"Эти меры обоснованные, вы помните, когда они принимались в Москве, многие говорили, почему руководство Москвы пошло на такие жесткие ограничения. Но сегодня мы видим, что это было сделано правильно и обоснованно", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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