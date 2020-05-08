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В Москве провели персональный Парад Победы для ветерана ВОВ

14:54
  • пятница
  • 08 мая 2020

Офицеры сухопутных войск и курсанты прошли под его окнами торжественным маршем

Персональный парад и концерт военного оркестра для ветерана. В Москве с юбилеем Великой Победы поздравили генерал-полковника в отставке Михаила Даниловича Попкова.

Он попал на фронт в 1942 году, освобождал Беларусь, награждён орденами Боевого Красного Знамени и Отечественной войны. Офицеры сухопутных войск и курсанты прошли под его окнами торжественным маршем, а также исполнили песни времён войны. Они поблагодарили фронтовика за личный вклад в Победу и вручили ему подарки.

Ветераны в этом году не могут сами возложить цветы к памятникам погибшим в боях за Родину. За них сегодня это сделали волонтёры.

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