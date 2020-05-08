Глава Минздрава предложил провести ЕГЭ в августе-сентябре

Сдать экзамены в июне не позволяет эпидемиологическая ситуация

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал безопасные сроки для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

"На июнь точно ориентироваться нельзя, если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь", - заявил Мурашко на заседании президиума партии "Единая Россия".

Глава Минздрава сообщил, что передал рекомендации по поводу проведения ЕГЭ Минпросвещения и лично Сергею Кравцову. Решение будет приниматься образовательными властями совместно с Роспотребнадзором, передает ТАСС.

Вопрос со сдачей ЕГЭ до сих пор остается нерешенным. Ранее старт экзаменов перенесли на 8 июня. 12 мая станет известно, перенесут ли начало еще раз.

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