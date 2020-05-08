Названы самые вредные продукты для кишечника

Желательно сократить их потребление

Американские ученые перечислили продукты, которые вызывают воспаление кишечника, а также приводят к развитию колита и болезни Крона (хроническое воспалительное заболевание кишечника).

Ученые из Университета штата Джорджия проанализировали результаты опроса Национального обследования состояния здоровья за 2015 год. Респонденты рассказали о своих пищевых привычках, уровне дохода, самочувствии и так далее.

Как выяснилось, на проблемы с кишечником чаще всего жалуются люди, которые регулярно употребляют картошку фри, газированные и энергетические напитки, печенье и сыр.

С целью профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта специалисты посоветовали налегать на фрукты и овощи. Желательно также употреблять блюда из нешлифованной крупы и цельнозерновой муки, пишет РИА Новости.

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