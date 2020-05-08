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"Любовь к Родине": Путин назвал основу жизни россиян

13:54
  • пятница
  • 08 мая 2020

Она передается от поколения победителей

Любовь к Отечеству является отличительной чертой и побудительным мотивом в жизни россиян. Об этом заявил Владимир Путин. В канун празднования 75-летия Великой Победы глава государства дал интервью телекомпании "Мир".

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Для Владимира Путина 9 мая - это личная память. Его отец ушёл на фронт добровольцем, несмотря на наличие брони. И так в годы войны поступали миллионы советских граждан.

"Эта любовь к Родине, к Отечеству и была побудительным мотивом для принятия решения и моим отцом пойти на фронт добровольцем, и, уверен, для подавляющего большинства поколения победителей. Думаю, что это – основа всей нашей жизни, на которую опирается вся российская история. Она осознанно или неосознанно передается и нам от поколения к поколению. В данном случае от поколения победителей", - заявил президент.

Ранее Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры обсудили ситуацию вокруг пандемии и вопросы двустороннего сотрудничества. В ходе беседы Владимир Путин и Ангела Меркель обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма. Была подчёркнута важность сохранения исторической памяти.

После этого по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Лидеры рассмотрели меры борьбы с коронавирусной инфекцией, условились о регулярном взаимодействии по линии ведомств, в том числе в рамках исследования и разработки вакцины. Также Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Великой Победы. Премьер Израиля отметил решающий вклад Красной армии в дело освобождения Европы и разгром нацизма.

Ещё один телефонный разговор Владимир Путин провёл с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Главы государств поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы и отметили, что в обеих странах свято чтят память о тех, кто героически сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу.

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