Мэрия: в ближайшее время коронавирус в Москве никуда не исчезнет

Нам всем придется научиться жить с ним по соседству

Коронавирус продолжит жить в обществе после окончания режима самоизоляции, в ближайшее время он никуда не исчезнет.

Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Поэтому горожанам нужно привыкать жить в новых реалиях.

"Он продолжит функционировать в обществе, и по крайней мере до тех пор, пока не будет изобретено необходимое лекарство, выработана вакцина, нам всем придется привыкать жить и функционировать по соседству с этим вирусом", – сказала Ракова.

На данный момент доля госпитализированных пациентов от общего числа зараженных коронавирусом в столице не растет на протяжении двух недель. Большинство людей являются лишь носителями вируса и переносят болезнь бессимптомно, передает ТАСС.

На 8 мая в Москве выявлено 98 522 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 10 259, умерли 956.

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