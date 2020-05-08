В Москве начинается первый этап снятия ограничений. Главное

С 12 мая возобновят работу строительные и промышленные предприятия

Москва постепенно начинает выходить из ограничительных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса. Уже с 12 мая начнут работу строительные и промышленные предприятия, возобновится строительство дорог, образовательных учреждений и других объектов, необходимых для развития столицы.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, благодаря этому на работу вернутся полмиллиона человек. И это важно не только для экономики города, но и всей страны. Заказы московских компаний обеспечивают работой тысячи других предприятий и создают порядка 3,5 миллиона рабочих мест.

"Мы в прямом смысле слова оживим тысячи производственных цепочек, в которые включены производители стройматериалов и оборудования, проектировщики, транспортники и работники многих других отраслей", - написал мэр в блоге на своем сайте.

Начало работы промпредприятий и строек наименее опасно, уверен он. Работники практически не контактируют с посторонними, обеспечить безопасные условия для их труда гораздо проще. А к ним столичные власти повысили требования. Работники должны сохранять социальное дистанцирование в полтора метра, появятся перегородки. Сами сотрудники должны носить маски и перчатки. Исключение сделано только для тех, кто находится в помещении в одиночестве. За несоблюдение этих требований предприятия и стройки будут закрываться, предупредил Собянин.

Но даже в таких условиях в офис и на стройплощадку вернутся только сотрудники, без которых обойтись невозможно. Страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины должны оставаться дома. Это касается и тех, кто может без проблем трудиться удаленно. Тем более нельзя появляться на работе с признаками ОРВИ.

Ситуация с коронавирусом в столице пока остается сложной, хотя и находится под контролем. Ежедневно в Москве выявляется около пяти тысяч новых случаев COVID-19. По большей части это связано не с ростом заболеваемости, а с увеличением количества проводимых тестов. Свидетельство того, что распространение коронавируса удается сдерживать – число госпитализаций пациентов в среднем и тяжелом состоянии. Этот показатель не растет в городе уже две недели.

Во многом это связано с поведением москвичей. Горожане строго соблюдают режим самоизоляции и социального дистанцирования. Тем не менее, расслабляться не стоит. После возобновления работы промпредприятий людей в общественном транспорте станет больше. Это значит, что соблюдать меры предосторожности нужно строже.

Поэтому с 12 мая в столице вводится масочный и перчаточный режим. В общественном транспорте, включая такси, в магазинах и других общественных, людных местах, нужно использовать средства защиты. От соблюдения этих простых, но очень важных условий, зависит, как скоро удастся остановить коронавирус и вернуться к привычной жизни, уверен мэр Сергей Собянин.

"Чем успешнее будет реализован первый этап смягчения вынужденных ограничений, тем больше вероятность, что через краткое время мы сможем перейти ко второму и последующим этапам. И чем строже мы будем соблюдать установленные требования, чем больше будем беречь и заботиться друг о друге, тем больше у нас будет возможностей организовать нормальную городскую жизнь", — считает мэр.

Планы столичных властей поддержал Владимир Путин. По его словам, возобновление работы промышленных и строительных предприятий абсолютно обоснованы. Но работать должна и вся цепочка в регионах. Разумеется, с соблюдением всех мер предосторожности. Ранее президент уже поручал главам регионов разработать планы по выходу из ограничений, но с их реализацией не спешить. Неосторожные шаги могут обернуться срывом. Главное, подчеркивал Путин, - это жизнь и здоровье россиян.

Напомним, до 31 мая в Москве продлен режим самоизоляции. Предприятия сферы услуг и развлечений пока остаются закрытыми. Сохраняется пропускной режим. Рабочие пропуска будут автоматически продлены, разовые по-прежнему можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения — ежедневно. Выходить из дома можно только для обращения за экстренной медицинской помощью, в ближайший магазин или аптеку, а также для выгула собаки.

Оставайтесь дома!

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