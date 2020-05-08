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Мишустин потребовал не забывать о ветеранах после 9 мая

14:03
  • пятница
  • 08 мая 2020

Забота о них должна быть постоянной и ощутимой

Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны не должна прекращаться после 9 Мая. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время онлайн-совещания по социально-экономическим вопросам, пишут "Дни.ру".

"Меры поддержки ветеранов должны быть продолжены. Нужно сделать все, чтобы ветераны ни в чем не испытывали проблем, чтобы забота о них была постоянной и ощутимой - это, наверное, одна из самых главных обязанностей государства", - сказал глава кабмина.

Он поздравил ветеранов с 75-летием Победы и пожелал им крепкого здоровья.

Сам премьер в настоящее время проходит лечение в одной из больниц Москвы. 30 апреля у Мишустина был диагностирован коронавирус.


По случаю честь 75-летия Победы выплаты получили около 1,2 миллиона ветеранов и участников Великой Отечественной войны. На эти цели было направлено более 71 миллиарда рублей.

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