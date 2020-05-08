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Зеленский указал Грузии на ее ошибку

14:32
  • пятница
  • 08 мая 2020

Киев не будет отвечать Тбилиси тем же

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отзыв грузинского посла из Киева на фоне скандала с Михаилом Саакашвили.

"У нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения <…> Мне кажется, это ошибка грузинской стороны", — сказал Зеленский, подчеркнув, что Украине не будет в ответ отзывать своего посла из Тбилиси.

Президент выразил надежду, что после всех консультаций и кадровых перестановок отношения между странами не испортятся, передает РИА Новости.

Ранее грузинские власти отозвали для консультаций своего посла Теймураза Шарашенидзе из Киева из-за назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины.

В украинскую политику Михаил Саакашвили пришел весной 2015 года. Занимавший в ту пору пост президента Незалежной Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области. Осенью 2016-го политики рассорились: Порошенко заявил, что экс-президент Грузии не справляется со своими обязанностями. Саакашвили уволили, а позже и лишили украинского гражданства.

28 мая 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ экс-президента Петра Порошенко, в результате чего Саакашвили разрешили вернуться на Украину. Экс-президент Грузии прилетел в Незалежную на следующий день.

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