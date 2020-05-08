Стало известно о роскошном особняке Меган Маркл и принца Гарри

Они живут по соседству с богатыми бизнесменами

Герцоги Сассекские поселились в особняке, который принадлежит продюсеру и актеру Тайлеру Перри. Здание в тосканском стиле располагается на вершине холма в Беверли-Ридж - одном из самых престижных районов Лос-Анджелеса.

По некоторым оценкам, дом Тайлера Перри стоит 18 миллионов долларов. Принц Гарри и Меган Маркл арендуют особняк примерно за 20-40 тысяч долларов в месяц.

В распоряжении супругов и их сына Арчи есть восемь спален и 12 ванных комнат. У главного входа установлен фонтан, а на заднем дворе находится бассейн. Именно здесь Сассексы отметили первый день рождения Арчи.

"Беверли-Ридж - отличное место, чтобы остаться незамеченным. Их соседи - это в основном богатые бизнесмены, а не сплетники из мира шоу-бизнеса", - рассказал осведомленный источник.

По его словам, на новом месте Меган и Гарри могут не переживать за свою безопасность. На территорию района, где разместилось всего 14 домов, можно проехать только через охраняемые ворота. К тому же дом супругов стерегут их личные охранники, передает starhit.ru со ссылкой на Daily Mail.

Напомним, что 31 марта принц Гарри и Меган Маркл, которые отказались от привилегий и обязанностей старших членов монаршей семьи, потеряли возможность представлять британскую королеву на разных мероприятиях и лишились титулов Их Высочеств. Сначала они перебрались в Канаду, а затем в США, где живет мама Маркл.

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