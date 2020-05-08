ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно о роскошном особняке Меган Маркл и принца Гарри

14:41
  • пятница
  • 08 мая 2020

Они живут по соседству с богатыми бизнесменами

Герцоги Сассекские поселились в особняке, который принадлежит продюсеру и актеру Тайлеру Перри. Здание в тосканском стиле располагается на вершине холма в Беверли-Ридж - одном из самых престижных районов Лос-Анджелеса.  
Бывший муж Меган Маркл впервые станет отцом

По некоторым оценкам, дом Тайлера Перри стоит 18 миллионов долларов. Принц Гарри и Меган Маркл арендуют особняк примерно за 20-40 тысяч долларов в месяц. 

В распоряжении супругов и их сына Арчи есть восемь спален и 12 ванных комнат. У главного входа установлен фонтан, а на заднем дворе находится бассейн. Именно здесь Сассексы отметили первый день рождения Арчи.  

"Беверли-Ридж - отличное место, чтобы остаться незамеченным. Их соседи - это в основном богатые бизнесмены, а не сплетники из мира шоу-бизнеса", - рассказал осведомленный источник. 

По его словам, на новом месте Меган и Гарри могут не переживать за свою безопасность. На территорию района, где разместилось всего 14 домов, можно проехать только через охраняемые ворота. К тому же дом супругов стерегут их личные охранники, передает starhit.ru со ссылкой на Daily Mail.  

Напомним, что 31 марта принц Гарри и Меган Маркл, которые отказались от привилегий и обязанностей старших членов монаршей семьи, потеряли возможность представлять британскую королеву на разных мероприятиях и лишились титулов Их Высочеств. Сначала они перебрались в Канаду, а затем в США, где живет мама Маркл. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.