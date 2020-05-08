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Жара поможет бороться с коронавирусом

14:54
  • пятница
  • 08 мая 2020

Вирус боится высокой температуры

В Роспотребнадзоре рассказали, при какой температуре коронавирус теряет свою инфекционную активность.

Вирус не любит низкий уровень влажности, солнечные лучи и жару, поэтому при температуре выше 30 градусов он слабеет. Полностью коронавирус дезактивируется при температуре +70 градусов, пишет "Интерфакс".

Ведомство также напомнило, что коронавирус, как и другие респираторные вирусы, "не способен жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах, но может сохранятся в тканях человека, поэтому стоит "избегать прямых тактильных контактов с телом умершего".

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