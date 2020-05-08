Появилось видео с места обрушения пешеходного моста под Тюменью

Есть пострадавший

В Тюменском районе на 14-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в пятницу произошло обрушение пешеходного перехода. По данным региональных властей, пострадал один человек. Мужчину уже осмотрели медики, в ближайшее время он будет госпитализирован в Областную клиническую больницу №2.

Как сообщает ТАСС, по предварительным данным, обрушение моста произошло из-за того, что его задела грузовая машина. Сейчас на месте инцидента находятся сотрудники ГИБДД. Движение транспорта перекрыто.

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