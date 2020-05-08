Россиян предупредили о риске заразиться COVID-19 через сигарету

Не стоит забывать о гигиене

Специалисты Роспотребнадзора допустили возможность заразиться COVID-19 во время курения. Это может произойти из-за нарушения гигиенических норм.

"Сами сигареты в пачке, конечно, источником инфекции быть не могут. Но если взять сигарету "грязными" руками и начать курить, то контактная передача коронавируса вполне возможна", - говорится на портале стопкоронавирус.рф.

В апреле французские врачи заметили, что среди пациентов с коронавирусом крайне низок процент курильщиков. По одной из версий, никотин сдерживает распространение вируса в клетках организма.

Эксперты также не исключили, что человек может подцепить коронавирус на похоронах. Вирус в течение нескольких дней способен сохраняться в тканях пациента, умершего от COVID-19. В Роспотребнадзоре призвали избегать тактильных контактов с покойными.

Редакция TVC.RU напоминает: курение вредит вашему здоровью.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"