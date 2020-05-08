ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили о риске заразиться COVID-19 через сигарету

15:21
  • пятница
  • 08 мая 2020

Не стоит забывать о гигиене

Специалисты Роспотребнадзора допустили возможность заразиться COVID-19 во время курения. Это может произойти из-за нарушения гигиенических норм. 
Вирусолог напомнил об опасности заразиться COVID-19 через волосы

"Сами сигареты в пачке, конечно, источником инфекции быть не могут. Но если взять сигарету "грязными" руками и начать курить, то контактная передача коронавируса вполне возможна", - говорится на портале стопкоронавирус.рф. 

В апреле французские врачи заметили, что среди пациентов с коронавирусом крайне низок процент курильщиков. По одной из версий, никотин сдерживает распространение вируса в клетках организма. 

Эксперты также не исключили, что человек может подцепить коронавирус на похоронах. Вирус в течение нескольких дней способен сохраняться в тканях пациента, умершего от COVID-19. В Роспотребнадзоре призвали избегать тактильных контактов с покойными.

Редакция TVC.RU напоминает: курение вредит вашему здоровью.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Мужчина курит
Мужчина курит
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.