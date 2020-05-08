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Путин связал попытки переписать историю с политической борьбой

15:27
  • пятница
  • 08 мая 2020

Никому не удастся поставить Россию в положение виноватой

Оправдания тем, кто сегодня пытается переписать историю, нет. Россиян хотят поставить в положение виноватых – но добиться этого не удастся, убежден президент России Владимир Путин.
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"Желание возложить на кого-то ответственность, поставить на одну доску Советский Союз и нацистскую Германию, безусловно, проецируется на сегодняшний, на завтрашний день, с тем, чтобы Россия чувствовала себя необходимой за что-то оправдываться. Ставить нас в положение людей, которые должны испытывать чувство вины", - сказал Путин.

Президент подчеркивает, что  у россиян нет и не может быть никакого чувства вины. "Мы положили на алтарь Победы 27 миллионов жизней наших граждан, граждан Советского Союза", - напомнил российский лидер. Так что тем, кто пытается переписать историю, нет никакого оправдания.

Путин считает, что проблема переписи истории связана с внутриполитической борьбой в некоторых странах. Таким способом некоторые политики пытаются "взбодрить" свой электорат, сказал российский лидер в фильме "Война за память" на канале "Россия 1".

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