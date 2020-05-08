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"У меня сегодня лучший день!" Самойлова и Джиган после скандала уединились на даче

15:47
  • пятница
  • 08 мая 2020

Модель похвасталась счастьем в соцсетях

Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова вместе с детьми отправились на дачу, где вместе готовили обед, качались на качелях и занимались озеленением территории.

Увидев одинаковые сторис у обоих супругов, фанаты пришли в восторг – несмотря на крупный скандал, произошедший в семье, супруги продолжают жить вместе и воспитывать детей, передает интернет-портал "Дни.ру".

"У меня сегодня лучший день! Сегодня мы будем засаживать, малину, голубику, жимолость, смородину, крыжовник! Шикарно!" - прокомментировала происходящее Оксана.

Разлад в семье Джигана и модели Оксаны Самойловой начался после рождения долгожданного сына Давида в одной из клиник Майами. Празднуя появление наследника, музыкант слетел с катушек и оказался в рехабе, где его лечили от алкогольной и наркотической зависимости. В это время Оксана с четырьмя детьми решила уйти от мужа и заявила, что подала на развод. 20 апреля модель отнесла заявление о расторжении брака в ЗАГС.

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