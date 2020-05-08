Депутат Мосгордумы оценил возможность тотального тестирования на COVID-19

Это позволит оценить масштаб бедствия

Многие люди переболели COVID-19 бессимптомно и узнали о своей болезни, только сдав соответствующий анализ. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Олег Артемьев. По его словам, проверить на коронавирусную инфекцию необходимо всех без исключения – это позволит оценить масштаб бедствия.

"Так или иначе, это будет обязательным правилом - пройти тестирование и понять, переболел или нет. Так как вокруг людей много болеет, можно от кого-то подцепить, конечно", - рассказал Артемьев журналистам издания "Аргументы и Факты".

Депутат привел в качестве примера США, где тотальное тестирование уже ведется. Так, проверка приюта для бездомных в Бостоне показала, что у трети постояльцев выявлен COVID-19, при этом у них не было симптомов заболевания. В Италии, по данным местных властей, число невыявленных больных коронавирусом может быть в десять раз больше, чем диагностированных.

По данным на 8 мая, в России число заболевших COVID-19 превысило 187 тысяч человек.

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