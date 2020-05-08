Депутат МГД: Открытие строительных и промпредприятий Москвы поддержит российский бизнес

Андрей Титов рассказал, как правильно организовать работу на предприятии

Возобновление работы строительных и промышленных предприятий Москвы, которое произойдет с 12 мая по указу мэра столицы Сергея Собянина, поддержит не только московский бизнес, но и предприятия в регионах. Об этом заявил депутат Мосгордумы Андрей Титов.

Парламентарий, который является членом комиссии МГД по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, назвал "очень правильной и своевременной" мерой открытие предприятий и строек после майских праздников.

"Работа промышленных предприятий и строек в столице должна быть возобновлена, потому что такие предприятия, как правило, часть технологической цепочки десятков предприятий, в которые входят и не московские, являются контрагентами. Соответственно, это поддержка не только московского бизнеса, но и российского", - сказал депутат в разговоре с АГН "Москва".

Возобновление работы части предприятий также окажет поддержку малому и среднему бизнесу, убежден Титов.

"В Москве на промышленных предприятиях в условиях самоизоляции работали порядка 300 тыс. сотрудников, а с 12 мая к ним еще прибавится примерно такое же количество. Поэтому во время самоизоляции, во время этой ситуации карантинной, возобновление работы строек и предприятий поддержит экономику. Сейчас малому и среднему бизнесу очень тяжело, очень многие промышленные предприятия дают работу для малого и среднего бизнеса. Поэтому я считаю это очень актуальным и правильным решением", - объяснил депутат МГД.

Он отметил, что на промышленных предприятиях существует техника безопасности, которая помогает предотвратить распространение вируса. Там, где есть станки, подойти ближе, чем на 2 метра, невозможно, там стоят ограждения, заявил депутат.

Титов на своем примере рассказал, как правильно организовать работу на производстве в условиях эпидемии коронавируса.

"Я директор промышленного предприятия, которое работает в Московской области, хотя половина сотрудников - зеленоградцы и москвичи. Мы стояли некоторое время, но потом восстановили работу, получили пропуск в Московской области на промышленное производство, и все технологические цепочки, которые должны были работать – работали", - сообщил он.

По его словам, людей старшего возраста и офисных сотрудников перевели на удаленный режим работы. Кроме этого, ежедневно происходит уборка с дезинфекцией, а у каждого сотрудника есть средства индивидуальной защиты.

С 12 мая в столице по указу мэра Сергея Собянина свою работу смогут возобновить предприятия строительной отрасли, автопрома, легкая промышленность, машиностроительные предприятия, производители компьютеров и электроники и другие промышленные предприятия, деятельность которых в настоящий момент ограничена.

Все предприятия промышленной отрасли Москвы обязаны до 31 мая провести тестирование на коронавирус не менее 10% работников и с 1 июня проводить такой объем тестов каждые 15 дней. Кроме того, в тех организациях, где социальную дистанцию между стационарными рабочими местами обеспечить нельзя, должны быть установлены разделительные перегородки.

Для соблюдения мер безопасности все сотрудники должны носить перчатки и маски, использовать антисептики для рук. Предприятия также должны обеспечить социальную дистанцию между работниками и контролировать состояние их здоровья.

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