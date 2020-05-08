Заразившийся коронавирусом рэпер Ty умер в возрасте 47 лет

Врачи боролись за его жизнь с апреля

Британский рэпер Бен Чиджиоке, более известный как Ту, скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Музыканта госпитализировали в апреле, его ввели в медикаментозную кому. Когда состояние Ту стабилизировалось, его переведи в обычную палату. Однако вскоре у рэпера развилась пневмония.

Артист родился в Лондоне в семье из Нигерии. Свой первый альбом Ту выпустил в 2001 году. Его второй альбом спустя три года номинировали на премию Mercury Prize.

По последним данным, свыше 3,9 миллиона человек по всему миру заболели коронавирусом, более 271 тысячи скончались.

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