Правительство одобрило расширение прав полицейских

Законопроект позволяет вскрывать автомобили и использовать оружие при угрозе

Законопроект о расширении прав полицейских одобрило правительство России. Документ под названием "О внесении изменений в Федеральный закон "О полиции", в частности, дает сотрудникам полиции право на вскрытие автомобиля, оцепление жилых домов и ограждение мест проведения массовых мероприятий.

Статья о вскрытии транспортного средства наделяет полицейских правом проникать в автомобиль - для спасения жизни граждан или предотвращения преступления. Пункт об оцеплении жилых объектов и территорий подразумевает право служителей правопорядка на личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов и веществ.

Проект закона предлагает предоставить сотруднику полиции право применить оружие при попытке задерживаемого лица не только прикоснуться к его огнестрельному оружию (как в действующем законе), но и "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции", передает "Интерфакс".

При этом в статье 30 законопроекта говорится об иммунитете полицейского. Сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении служебных обязанностей.

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