ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Правительство одобрило расширение прав полицейских

16:09
  • пятница
  • 08 мая 2020

Законопроект позволяет вскрывать автомобили и использовать оружие при угрозе

Законопроект о расширении прав полицейских одобрило правительство России. Документ под названием  "О внесении изменений в Федеральный закон "О полиции", в частности,  дает сотрудникам полиции право на вскрытие автомобиля, оцепление жилых домов и ограждение мест проведения массовых мероприятий.
Полиция разыскивает 10 нарушителей карантина в Белгороде

Статья о вскрытии транспортного средства наделяет полицейских правом проникать в автомобиль - для спасения жизни граждан или предотвращения преступления. Пункт об оцеплении жилых объектов и территорий подразумевает право служителей правопорядка на личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов и веществ.

Проект закона предлагает предоставить сотруднику полиции право применить оружие при попытке задерживаемого лица не только прикоснуться к его огнестрельному оружию (как в действующем законе), но и "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции", передает "Интерфакс".

При этом в статье 30 законопроекта говорится об иммунитете полицейского. Сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении служебных обязанностей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Патруль полиции
Патруль полиции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.