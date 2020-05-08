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Главу Минстроя выписали из больницы после лечения от COVID-19

16:30
  • пятница
  • 08 мая 2020

Министр будет восстанавливаться дома

Владимир Якушев прошел лечение от коронавируса и выписан из стационара. Дальнейший курс терапии глава Минстроя будет проходить дома, сообщила пресс-служба министерства в официальном Telegram-канале.
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О том, что министр строительства и его заместитель, Дмитрий Волков, заразились COVID-19, стало известно 1 мая. Якушева госпитализировали.

"Глава Минстроя России Владимир Якушев выписан из стационара для дальнейшего прохождения лечения дома. Министр поблагодарил врачей и медицинский персонал ГКБ №52 Департамента здравоохранения Москвы, в которой проходил лечение", - сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что Якушев намерен принять участие в президиуме общественного совета министерства. Заседание пройдет в режиме видеосвязи 12 мая, передает ТАСС.

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