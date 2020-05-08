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Путин обсудил с Совбезом России борьбу с коронавирусом

17:51
  • пятница
  • 08 мая 2020

Совещание прошло в режиме видеоконференции

В пятницу президент провёл в режиме видеоконференции совещание с членами Совета безопасности России. Владимир Путин проинформировал собеседников о последних телефонных контактах с зарубежными лидерами, передает "ТВ Центр".

При обсуждении внутрироссийских проблем особое внимание было уделено вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. Участие в дискуссии принимал глава правительства Михаил Мишустин, который находится на лечении. 

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