Как поздравляют ветеранов в разных регионах России

В непривычном формате в этом году пройдёт акция "Бессмертный полк"

В преддверии 75-й годовщины Великой Победы для фронтовиков по всей стране проходят праздничные парады и мини-концерты. Поздравляют волонтёры, действующие военнослужащие и соседи. Под окнами ветеранов, чтобы не нарушать режим самоизоляции, исполняют легендарные песни о Великой Отечественной.

Знакомую всем мелодию "Священной войны", ставшую своеобразным гимном защиты Отечества, вот так еще никто не исполнял. Военный духовой оркестр впервые аккомпанирует паровозу. Машина именно этой серии, кстати, привела в Ленинград первый поезд с большой земли после того, как советские войска прорвали блокаду.

Под эту мелодию на фронт уходил и житель Петербурга Валентин Росляков. В январе ему исполнилось 104 года. Войну он встретил в звании лейтенанта. Участвовал в боях за Харьков. Освобождал Прибалтику и Польшу. В одном из боев группе танков, которыми командовал Валентин Прокофьевич, удалось уничтожить сразу 12 фашистских "тигров".

"Конечно Победа особо дорога нам. Не было бы этой Победы - не было бы у нас ни настоящего, ни будущего", - рассказал ветеран Великой Отечественной войны.

Парадным маршем у подъезда Валентина Рослякова прошагали военнослужащие Западного военного округа. А оркестр исполнил для ветерана любимые песни военных лет. Слушали их сегодня и в Москве, у дома по Новочерёмушкинской улице, где живет Михаил Попков.

Михаил Данилович свой фронтовой путь начал в боях под Брянском. Участвовал в освобождении Белгорода и Беларуси. Награжден девятью орденами и 35 медалями, в том числе "За отвагу". Именно для него сегодня курсанты из роты почетного караула Московского высшего общекомандного училища прошли маршем, поздравляя с наступающим Днём Победы.

Поздравления сегодня принимал и Алексей Кукушкин - личность, действительно, легендарная. Ветеран Великой Отечественной. На фронте с 43-го года. Участвовал в Померанской и Берлинских операциях. Был дважды ранен. Службу продолжил и после войны в рядах ВДВ, причем под началом знаменитого командующего воздушно-десантными силами Василия Маргелова. Поздравить Алексея Кукушкина сегодня пришли заместитель министра обороны, Юнус-Бек Евкуров и командующий ВДВ Андрей Сердюков.

Подобные акции сейчас проходят по всей стране. От Владивостока до Калининграда под окнами ветеранов шагают парадные расчёты. Звучат песни военные лет и, конечно же, поздравления с Днём Победы, который впервые всей стране придется отмечать в особых условиях.

В непривычном формате в этом году пройдёт и акция "Бессмертный полк". Фотографии своих родственников-фронтовиков и рассказы о них можно направлять на одноименный сайт, на котором уже зарегистрировалось больше двух миллионов человек. Также портреты ветеранов и символы Победы многие люди сейчас размещают в окнах своих квартир.

Впрочем, часть традиционных торжеств все же состоится. В Севастополе, например, пройдет военный парад кораблей, генеральная репетиция которого состоялась как раз сегодня. Во многих городах России, включая, конечно же, Москву, запланированы воздушные парады. Также в планах и проведение праздничных салютов. Власти настоятельно рекомендуют людям все-таки оставаться дома и смотреть прямые трансляции, которые 9 мая покажет и наш телеканал.

Александр Панюшкин, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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