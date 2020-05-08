ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Си Цзиньпин рассказал Путину об особой миссии Пекина и Москвы

17:16
  • пятница
  • 08 мая 2020

Китай готов вместе с Россией защищать справедливость в мире

Китай и Россия несут особую миссию. Два государства поддерживают глобальный мир и безопасность, уверен Си Цзиньпин. Председатель КНР в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что Пекин готов вместе с Москвой отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать справедливость в мире.
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса

Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Путиным поздравил Россию с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Председатель КНР зпаявил, что верит в скорую победу над новой угрозой – коронавирусом – в России, Пекин готов оказать Москве всю необходимую помощь, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее состоялся разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Политики обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы. В телефонном разговоре британский премьер выразил признательность за решающий вклад СССР в разгром нацизма.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.