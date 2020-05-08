Си Цзиньпин рассказал Путину об особой миссии Пекина и Москвы

Китай готов вместе с Россией защищать справедливость в мире

Китай и Россия несут особую миссию. Два государства поддерживают глобальный мир и безопасность, уверен Си Цзиньпин. Председатель КНР в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что Пекин готов вместе с Москвой отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать справедливость в мире.

Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Путиным поздравил Россию с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Председатель КНР зпаявил, что верит в скорую победу над новой угрозой – коронавирусом – в России, Пекин готов оказать Москве всю необходимую помощь, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее состоялся разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Политики обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы. В телефонном разговоре британский премьер выразил признательность за решающий вклад СССР в разгром нацизма.

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