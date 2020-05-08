Власти разъяснили, как восстановить цифровой пропуск для поездок на работу

Необходимую информацию можно уточнить по телефонам горячей линии

Сотрудники компаний, чьи данные в цифровых пропусках для работающих не прошли проверку, смогут заново получить пропуск. Для этого потребуется подтвердить свое место работы с помощью трудового договора или справки от работодателя. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"Пропуска для сотрудников тех предприятий, деятельность которых не запрещена, оформляются в том же самом порядке, что и до этого, необходимо зайти на портал nedoma.mos.ru и продлить свой пропуск. Для организаций, деятельность которых приостановлена, сделан специальный сервис на платформе i.moscow. Нужно вбить ИНН организации, которая как раз и определит, организация относится к тем организациям, деятельность, которых приостановлена или не приостановлена", - сказал Фурсин.

По его словам, если деятельность организации приостановлена, но есть необходимость в персонале, который должен обеспечивать бесперебойные процессы в компании, на объекте (охрана, люди, обеспечивающие содержание имущественных комплексов, сотрудники, обеспечивающие процессы, которые невозможно приостановить, в том числе лица, которые отвечают за начисление зарплаты), то тогда руководитель должен составить отдельный список таких сотрудников.

В департаменте предпринимательства и инновационного развития пояснили, что работающие москвичи, чьи пропуска были аннулированы, смогут проверить причину и устранить несоответствие в данных в специальном разделе на IT-платформе Московского инновационного кластера (МИК). Для этого необходимо ввести серию и номер своего паспорта. После онлайн-проверки данных возможны два сценария развития ситуации.

"Сценарий 1. Если пользователя нет в списке лиц, чей пропуск аннулирован по причине несоответствия данных с ФНС и ПФР, то после ввода ИНН работодателя система подскажет дальнейшие шаги. Сценарий 2. Если сервис обнаружит, что данные ФНС и ПФР не подтверждают реальное трудоустройство пользователя в организации, которую он заявляет при оформлении своего пропуска, то работнику необходимо будет подтвердить свое место работы", - пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что для подтверждения необходимо предоставить: данные о своих фамилии, имени, отчестве; ИНН работодателя; отсканированную копию одного из трех документов на выбор с печатью организации и подписью уполномоченного лица: справки от работодателя с подтверждением трудоустройства, трудового или гражданско-правового договора с работодателем.

"После направления этих сведений пользователь сервиса получит уведомление о приеме обращения. Информацию о результатах рассмотрения и инструкцию по дальнейшим действиям заявитель получит на указанный им адрес электронной почты в течение 12 часов", - пояснили в пресс-службе.

Необходимую информацию можно также уточнить по телефонам горячей линии: Для физических лиц: +7 (495) 777-77-77. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: +7 (495) 539-36-82

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